Schwindende Koalitionsoptionen Keine rosigen Aussichten für die Grünen

Regieren kann so schön sein. Parteichef Omid Nouripour klatscht energisch in die Hände, Außenministerin Annalena Baerbock blickt voll Bewunderung in Richtung Bühne, selbst Grünen-Urgestein Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, bekundet stehend seinen Beifall. Gerade hat der grüne Vizekanzler Robert Habeck auf dem Parteitag Ende November in Karlsruhe eine 23-minütige Rede gehalten, in der er die Grünen als eine tragende Säule der demokratischen Kultur dieses Landes beschrieben hat. Die Grünen hätten Deutschland verändert und Verantwortung übernommen, und die Verantwortung habe die Grünen verändert, so der Wirtschaftsminister. Corona, die Kriege, die Klimakrise, hohe Migrationszahlen – man habe diese Realität „voll angenommen“ und stelle sich ihr. Damit weist Habeck den oft geäußerten Vorwurf zurück, dass die Grünen ideologisch borniert und nicht in der Wirklichkeit angekommen seien. Ganz am Ende seiner Rede ruft er den Satz in den Saal: „Unsere Ideologie heißt Wirklichkeit.“ Der Jubel bricht los.