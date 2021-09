Parteitag : Grüne werben im Wahl-Endspurt um Unentschlossene

Berlin In den Umfragen stehen die Grünen auf Platz drei. Dennoch will die Ökopartei kurz vor der Wahl Aufbruchstimmung verbreiten. Parteichef Habeck rechnet mit dem Wahlkampf ab.

Eine Woche vor der Bundestagswahl wirbt Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock noch einmal eindringlich für einen grundlegenden Politikwechsel. „In unserem Land steckt so viel mehr, schlagen wir ein neues Kapitel auf“, rief sie auf einem Parteitag in Berlin den Delegierten zu.

Baerbock wies darauf hin, dass ein Drittel der Wahlberechtigten - also 20 Millionen Menschen - noch unentschieden sei. „Wir kämpfen jetzt mit allem, was wir haben. Und ja, wir brauchen noch deutlich mehr Stimmen für einen echten Aufbruch.“

Co-Parteichef Robert Habeck nutzte seine Rede zu einer Generalabrechnung mit der deutschen Politik und dem Wahlkampf. „Wir sind steckengeblieben in dämlichen, in dummen Debatten, die von den politischen Mitbewerbern immer wieder hochgezogen wurden und die eigentliche Diskussion verstellt haben“, sagte er.

Die eigentlichen Herausforderungen der Gegenwart seien in den vergangenen Monaten nicht diskutiert worden, beklagte Habeck. Das Bundesverfassungsgericht habe zu Beginn des Wahlkampfes in einem Urteil zum Klimaschutzgesetz eigentlich die Voraussetzung für einen Wettbewerb um die besten Ideen geschaffen. Denn die Richter hätten damals gesagt: Wer das Klima schützt, schützt die Freiheit. „Wir waren also an einem Punkt, wo der Wahlkampf die Chance hatte, eine neue Zeit zu prägen, eine neue Diskussion zu prägen. Stattdessen wurden Popänze aufgebaut.“ Diese sollten verhindern, dass ein Wettbewerb um die zukünftige Gestaltung des Landes beginnt.