Hessen : Grüne kämpfen mit Al-Wazir um Amt des Ministerpräsidenten

Tarek Al-Wazir erhält als Geschenk ein Paar Turnschuhe. Diese sollen an den ersten grünen Minister im hessischen Kabinett erinnern, der in Turnschuhen zur Vereidigung kam. Foto: Thomas Frey/dpa

Wetzlar Hessens Grüne wollen mit Tarek Al-Wazir erstmals im Land den Ministerpräsidenten stellen. Der 52-Jährige gibt sich kämpferisch und wirbt für „Mut, neue Wege zu gehen“.

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir führt die hessischen Grünen als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten in den Landtagswahlkampf. Auf einem Parteitag in Wetzlar stimmten die Mitglieder am Samstag mit großer Mehrheit für den 52-Jährigen. Es ist das erste Mal, dass die hessischen Grünen einen eigenen Kandidaten für den Einzug in die Staatskanzlei aufstellen.