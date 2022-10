Energiekrise : Grüne Jugend entrüstet: Habeck wirbt für AKW-Entscheidung

Berlin Der Kanzler spricht ein Machtwort im Atomstreit, Ruhe kehrt allerdings nicht ein - von den Grünen kommt teils deutliche Kritik. Wirtschaftsminister Habeck versucht, die Reihen zu schließen.

Scholz nutzt Richtlinienkompetenz

Angesichts der Misstöne appellierte Habeck an das Verantwortungsbewusstsein seiner Partei. Danach gefragt, ob er es für denkbar halte, dass die Grünen-Fraktion Scholz im Bundestag die Unterstützung seiner Entscheidung versagen könnte, sagte Habeck, er glaube nicht, dass es dazu komme. „Weil das Land, Europa sich ja in einer schweren Krise befindet und in dieser Situation dann die Regierung aufs Spiel zu setzen, scheint mir überhaupt nicht verhältnismäßig zu sein“, sagte er in der ARD.