Rechtsanspruch umsetzen : Grüne fordern Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder

Berlin Nach Ansicht der Grünen muss die Betreuung der Kinder mindestens neuen Stunden am Tag umfassen. Ansonsten könnten viele Eltern Familie und Beruf nicht vereinbaren.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei für viele Eltern die zentrale Voraussetzung, um nicht in Armut zu rutschen, sagte Dröge. „Deshalb muss der Rechtsanspruch auf Betreuung mindestens neun Stunden am Tag umfassen.“ Für Kinder bedeuteten gute Ganztagsangebote ein besseres Lernen, bessere Startchancen und mehr Bildungsgerechtigkeit. „Dafür braucht der Ganztag aber eine hohe pädagogische Qualität“, forderte die Familienpolitikerin Dörner. „Ohne gesetzlich verankerte Mindeststandards bei Fachkräften geht das nicht.“ Der Bund müsse die Mittel für Investitionen in den Ganztagsausbau aufstocken, sie seien bisher zu knapp bemessen.