Nach Absage Chiles : Grüne fordern Bonn als Tagungsort für UN-Klimakonferenz

Berlin Nach der überraschenden Absage der Weltklimakonferenz in Chile fordert der Grünen-Umweltpolitiker Oliver Krischer, dass Deutschland mit seinem UN-Standort Bonn kurzfristig einspringt.

Die chilenische Regierung hatte die Ausrichtung der Mammutkonferenz am Mittwoch abgesagt, ebenso den Asien-Pazifik-Gipfel im November. Grund sind andauernde Massenproteste mit gewalttätigen Ausschreitungen. Staatschef Sebastián Piñera sagte, seine Regierung müsse sich nun vor allem der Befriedung sowie notwendigen Reformen widmen. Der Klimagipfel sollte von 2. bis 13. Dezember in der Hauptstadt Santiago zusammenkommen.

Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wurde von der Absage Chiles überrascht. Sie habe sich schon auf den Weg durch den nordamerikanischen Kontinent in Richtung Santiago gemacht, doch nun müsse sie schauen, wie es weitergehe, schrieb die 16-Jährige auf Twitter. Sie werde jetzt abwarten, bis sie weitere Informationen habe. Die Konferenz in Chile war neben dem UN-Klimagipfel in New York im September einer der beiden Hauptgründe gewesen, weshalb sie im August per Hochsee-Rennjacht über den Atlantik gesegelt war.