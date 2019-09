Klare Niederlage für Özdemir : Grüne bestätigen Fraktionsspitze

Berlin Die Grünen im Bundestag haben Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter als Fraktionschefs bestätigt.

„Das ist ein deutliches Signal dafür, dass wir den Kurs der Geschlossenheit fortsetzen “, sagte Göring-Eckardt nach der Wahl. Das sei angesichts der Klimapläne der großen Koalition auch nötig. „Wir stehen vor einer Situation, wo die Regierung komplett versagt hat, was Klimaschutz angeht.“ Es liege nun an den Grünen, Alternativen im Parlament aufzuzeigen. Hofreiter bedankte sich bei den Herausforderern „für die faire und spannende Auseinandersetzung“ und dankte der Fraktion für das Vertrauen. „Von jetzt an gehe ich wieder voll auf die große Koalition“, kündigte er an.