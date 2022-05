Politische Stimmung in Deutschland : Grüne befinden sich im Umfragen-Allzeithoch

Berlin Die Grünen profitieren gerade von ihren Erfolgen bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Sie machen auch in bundesweiten Umfragen einen Sprung nach vorn. Wer dafür Federn lassen muss.

Bis dahin kann sich also noch viel tun. Und doch wird die Ampel-Regierung in den nächsten Wochen auch daran gemessen werden, sie sehr sie geeint bleibt. Im Kanzleramt sieht man die Werte (noch) gelassen, aber besonders die Schwäche der FDP, die bei den Landtagswahlen in NRW nur knapp in den Landtag einzog und als Regierungspartei klar abgewählt worden war, steht unter Druck. Parteichef Christian Lindner will die FDP auf keinen Fall wieder zur reinen Mehrheitsbeschafferin mutieren lassen. Er setzt auf einen liberalen Kurs, der nicht immer kompatibel ist mit den Grünen. In der Ampel-Regierung hatte es auch verstärkt Diskussionen um den politischen Kurs von Bundeskanzler Scholz in der Ukraine-Krise gegeben. Und diese Frage bewegt die Menschen gerade sehr: Drei Monate nach der russischen Invasion bleiben laut Forsa der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Energieversorgung in Deutschland für die Bundesbürger weiter das alles überlagernde Thema, während die Corona-Pandemie in der Wahrnehmung der Bürger weiter an Bedeutung verliert. Die von der FDP besonders betriebenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen zahlt hingegen auf das Konto der Liberalen nicht wirklich ein. Die nächste Wahl findet am 9. Oktober in Niedersachsen statt. Dort will der amtierende Ministerpräsident der SPD, Stephan Weil, seine Macht verteidigen.