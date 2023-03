Umfrage der EU-Kommission

Jörg Wojahn, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, sieht den Kurs der EU im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine grundsätzlich bestätigt. „Insgesamt steht die Mehrheit der Europäerinnen und Europäer weiter hinter dem klaren Kurs, den Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten fahren: Geld und humanitäre Hilfe für die von Russland überfallene Ukraine, Aufnahme von Geflüchteten – wir sehen da große Zustimmungswerte“, so Wojahn. Auf die Frage, was die Bundesregierung aus EU-Sicht tun sollte, um für mehr Zustimmung in Ostdeutschland zu werben, sagte Wojahn: „Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, ist da sicher der bessere Ansprechpartner. Es ist nicht an uns als EU-Kommission, Regierungen der Mitgliedstaaten öffentlich Ratschläge zu geben“, so der EU-Vertreter. „Nur eines vielleicht: Das Bemerkenswerte aus europäischer Sicht ist der Unterschied zwischen Ostdeutschland und Ländern, die ebenfalls unter sowjetischer Herrschaft standen“, sagte Wojahn.