Volle Wartezimmer in Deutschland Mediziner warnen vor Grippewelle

Lauterbach riet im ersten Winter seit der Pandemie, in dem keine allgemeinen Hygienemaßnahmen angeordnet sind, zur Vorsicht. Man solle „lieber noch mal Maske in Bus und Bahn tragen“, vor dem Fest „am besten auf große Feiern in Innenräumen verzichten“ und „wenn es geht, lieber im Homeoffice bleiben“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) kritisierte daraufhin die Warnungen als „nicht enden wollende Panikmache“. Die Menschen würden im Zweifel nicht Lauterbach um Rat fragen, sondern ihren Hausarzt, so Kubicki.