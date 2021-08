Klima : Greta Thunberg: „Wir ignorieren die Klimakrise immer noch“

Stockholm Vor drei Jahren saß Greta Thunberg zum ersten Mal auf der Straße, um auf die Folgen der globalen Erderwärmung aufmerksam zu machen. Zum Jahrestag zieht sie eine vernichtende Bilanz.

Exakt drei Jahre nach ihrem ersten Klimastreik vor dem Parlament in Stockholm hat die schwedische Aktivistin Greta Thunberg eine ernüchternde Bilanz der bisherigen internationalen Klimaschutzbemühungen gezogen. „Wir ignorieren die Klimakrise immer noch“, sagte Thunberg am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Thunberg war vor genau drei Jahren, am 20. August 2018, erstmals auf die Straße gegangen, um für mehr globalen Klimaschutz zu protestieren. Aus den von ihr initiierten Schulstreiks für das Klima erwuchs die mittlerweile weltweit vertretene Klimaschutz-Organisation Fridays for Future (FFF).

Die deutsche Aktivistin Neubauer äußerte sich am Mittag kämpferisch: „Großen politischen Wandel wird es nur geben, wenn Menschen in großen Zahlen Druck aufbauen, und Klimagerechtigkeit einfordern“, sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. Das sei auch ihr Aufruf für die anstehende Bundestagswahl am 26. September.

Dem aktuellen Unicef-Bericht zufolge bedrohen die zunehmende Erderwärmung und ihre Folgen auch das Schicksal von Millionen von Kindern. Fast jedes zweite Kind weltweit ist nach Schätzung von Unicef durch die Auswirkungen des Klimawandels „extrem stark gefährdet“. Betroffen seien rund eine Milliarde von 2,2 Milliarden Mädchen und Jungen, heißt es in einem am Freitag erstmals von dem UN-Kinderhilfswerk veröffentlichten Klima-Risiko-Index für Kinder. Zu den klima- und umweltbedingten Gefahren, die der Bericht aufführt, gehören etwa starke Luftverschmutzung, Wasserknappheit und Krankheiten.

Am heftigsten betroffen sind Kinder in der Zentralafrikanischen Republik, im Tschad, in Nigeria, Guinea und Guinea-Bissau. Deutschland liegt in dem Index der am stärksten betroffenen Länder auf Rang 142 von 163.