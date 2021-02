Streit bei EU-Videogipfel : Grenzkontrollen: Das Vertrauen in Europa ist verwundbar

Berlin Deutschland ist mit seinen verschärften Grenzkontrollen mit schlechtem Beispiel vorangegangen. Der Grenzstreit belastet das europäische Miteinander - und das ausgerechnet mitten in einer grenzüberschreitenden Krise, in der mehr anstatt weniger Europa gefragt ist.

Es ist so gekommen, wie es zu erwarten war: Der Streit um verschärfte Grenzkontrollen liegt schwer auf Europas Schultern. Eigentlich hatten sich die EU-Mitgliedsländer auf Empfehlungen für ein einheitliches Vorgehen an den Grenzen geeinigt. Doch Deutschland ist vorgeprescht: Gegen insgesamt fünf EU-Staaten hat die Bundesregierung inzwischen rigidere Einreisebeschränkungen verhängt; erst am vergangenen Dienstag wurden die Grenzkontrollen verlängert. Auch andere EU-Ländern haben inzwischen an den Grenzen verschärft. An diesem Donnerstag zog Frankreich nach und beschränkt seinerseits die Einreise aus dem Saarland und aus Rheinland-Pfalz. Das schlechte deutsche Beispiel macht offensichtlich Schule.