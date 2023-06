Green-Deal-Gesetz blockiert „Die wollen den Scalp“

Zwar freuten sich die Grünen über dieses „Zeichen an den Rat, dass die Ablehnung misslungen ist“, doch wie bei den Erdplatten kamen auch sie nicht voran. Die meisten Einzelabstimmungen gingen danach nämlich ebenfalls 44 zu 44 aus, und das bedeutete, dass auch die Vielzahl an Kompromissversuchen und Positionsbestimmungen zu anbaufreien Naturflächen nicht zustande kam. Das zog sich so lange hin, dass die Debatten im Plenum zunächst nach hinten verschoben, die weiteren Abstimmungen dann auf Ende Juni vertagt werden mussten. Und danach? Sieht die EVP große Chancen, das Vorhaben endgültig in einem Monat im Plenum zu Fall zu bringen.