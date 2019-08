Verhandlungen laufen : Gratis-Bahnfahrten für Soldaten: AKK will rasche Lösung

Gratis-Bahnfahrten für Soldaten: AKK will rasche Lösung

Verteidigungsministerium Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Idee von Gratis-Bahnfahrten für Soldaten in Uniform ins Gespräch gebracht, um die Sichtbarkeit der Bundeswehr zu erhöhen. Foto: Henning Kaiser.

Berlin Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer setzt auf eine rasche Einigung mit der Bahn über Gratis-Bahnfahrten für Soldaten in Uniform.

„Wir wollen sehr zügig zu einer Lösung kommen mit der Bahn, in der klar ist, wenn jemand mit Uniform und Dienstausweis Bahn fährt, dann soll er das auch frei machen können“, sagte die CDU-Vorsitzende am Montag im „Morgenmagazin“ des ZDF. Dabei gehe es um Anerkennung und darum, deutlich zu machen, wofür die Soldatinnen und Soldaten stünden. „Ich glaube, das Minimum, was sie erwarten können von uns, ist, dass sie die Bahn frei nutzen können.“