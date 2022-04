Russische Invasion : Gräueltaten in Butscha lösen in Deutschland Entsetzen aus

Gräueltaten in Butscha lösen in Deutschland Entsetzen aus

Ein ukrainischer Soldat steht an einer Straßenblockade und hält die ukrainische Flagge hoch. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa

Berlin Nach den schrecklichen Bildern aus dem ukrainischen Butscha reagiert auch die deutsche Bundesregierung fassungslos. Deutsche Politikerinnen und Politiker fordern schonungslose Aufklärung.

Die Bundesregierung tritt nach den Gräueltaten in einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew für noch härtere Sanktionen gegen Russland ein. Kanzler Olaf Scholz (SPD) verlangte am Sonntag in Berlin: „Diese Verbrechen des russischen Militärs müssen wir schonungslos aufklären.“