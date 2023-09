Debatte um Verlängerung Glyphosat mit mehr als Schwarz und Weiß

Das gilt auch für die öffentliche Debatte um den generellen Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft. Die Übernahme des Monsanto-Konzerns hatte Bayer keine rechte Freude gemacht, als Krebserkrankte eine Klagewelle lostraten. Das verdichtete sich zu der Erwartung, dass das Zeug so bald wie möglich verboten gehöre. Doch inzwischen gewinnt Bayer eine Klage nach der anderen, weil es mit den Nachweisen und Zusammenhänge doch nicht so einfach ist.