Misereor-Schuldenreport 2023 Schuldenfalle erschwert Kampf gegen Hunger und Klimawandel

Laut aktuellem Report, der Zahlen zum Stichtag Dezember 2021 zu Grunde legt, sind 136 Länder von 152 Staaten im globalen Süden kritisch verschuldet, 40 davon sehr kritisch. Das sind drei Mal so viele wie vor der Pandemie. Insgesamt leben rund 90 Prozent der extrem armen Menschen weltweit in kritisch oder sehr kritisch verschuldeten Ländern, so heißt es im Bericht. Ein Schuldentreiber ist den Autoren zufolge die Corona-Pandemie gewesen. Vom darauffolgenden Aufschwung hätten aber nicht alle Staaten gleichermaßen profitiert. Der Ukraine-Krieg und die Zinswende sorgen für neue Probleme. „Die Lage wird sich weiter verschlechtern. Die fiskalischen Spielräume sind in vielen Ländern stark begrenzt, die anfallenden Schuldendienstzahlungen befinden sich derzeit im Schnitt auf dem höchsten Wert seit Ende der 1990-er Jahre“, sagte Kristina Rehbein, Koordinatorin des Entschuldungsbündnisses erlassjahr.de.