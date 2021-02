Einreisebeschränkungen ab Sonntag : Gewerkschaft: Bundespolizei fehlt Ausrüstung für Grenzkontrollen

Berlin Deutschland wollte erneute Grenzkontrollen unbedingt vermeiden. Doch wegen der hohen Infektionszahlen in einigen Nachbarstaaten hat die Bundesregierung jetzt die Notbremse gezogen. Die Bundespolizei ist dabei aber offenbar auf technische Unterstützung angewiesen.

Seit Jahren fordere die GdP genau für den jetzt auftretenden Fall deutlich mehr mobile Grenzkontrollstationen, so Roßkopf. „Unsere Forderungen wurden nicht ausreichend erhört.“ Das Problem: Die alte Infrastruktur an den Grenzübergängen ist nicht mehr vorhanden. Doch ab Sonntag verschärft Deutschland wegen der Ausbreitung neuer Virusvarianten die Regeln für die Einreise aus mehreren EU-Staaten. Neben Tschechien und Tirol in Österreich gilt ab Sonntag auch für die Slowakei wegen der Corona-Pandemie ein Beförderungsverbot.

Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol sind nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unverzichtbar, weil in den Nachbarländern die deutlich ansteckendere Virus-Variante aus Südafrika stärker verbreitet ist. „Wir sind für ein freies Europa“, aber in der Pandemie müsse die Sicherheit oben stehen, sagte Söder in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag in München. Die stationären Grenzkontrollen könnten in der Nacht von Samstag zu Sonntag eingerichtet werden.