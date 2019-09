In getrennten Maschinen in die USA : Merkel, Kramp-Karrenbauer und der Zank ums Flugzeug

Berlin Die Bundesregierung sieht „organisatorische“ Gründe für die getrennten USA-Flüge von Bundeskanzlerin und Verteidigungsministerin.

Die Bundesregierung versuchte am Montag, die Angelegenheit mit den zwei Flugzeugen niedrig zu hängen. Jede Reise sei für sich so wichtig, dass die Termine nicht durch Umplanungen gefährdet werden dürften, betonte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. „Es hat also überhaupt nichts mit Platz oder irgendwelchen persönlichen Dingen zu tun, sondern ist rein organisatorisch.“ Tatsächlich?

Angela Merkel flog am Sonntag zum Klimagipfel nach New York – in einer Maschine mit angeblich noch ausreichend freien Sitzen. Annegret Kramp-Karrenbauer folgte eine halbe Stunde später – zum Antrittsbesuch in Washington in einem fast leeren Flieger. Beide reisten also getrennt und nicht in einem Flugzeug, wie es ursprünglich geplant gewesen sein soll. AKK und ihre Delegation seien kurzfristig wieder ausgeladen worden, wurde kolportiert, angeblich aus Platzgründen.