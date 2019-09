CDU und FDP lehnen ab : Geteiltes Echo deutscher Politiker auf Snowdens Asyl-Wunsch

Berlin Der anhaltende Wunsch des US-amerikanischen Whistleblowers Edward Snowden nach Asyl ist bei deutschen Politikern auf ein geteiltes Echo gestoßen.

SPD-Vize Ralf Stegner sagte der „Welt am Sonntag“, er habe sich bereits für eine Aufenthaltsgenehmigung für Snowden in Deutschland ausgesprochen, als diese Frage zum ersten Mal angestanden habe. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter bezeichnete es als „Armutszeugnis für die westlichen Demokratien“, dass sich Edward Snowden noch immer im autoritär regierten Russland verstecken müsse und von Putins Launen abhängig sei.

Ablehnende Stimmen zitierte die „Welt am Sonntag“ dagegen aus der CDU. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, sieht „nach wie vor keine Gründe für eine Aufnahme von Herrn Snowden in Deutschland“. Er habe „keinen Zweifel, „dass er ein rechtsstaatliches Verfahren bekäme, sollte er in die USA zurückkehren“, sagte Middelberg. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt wies darauf hin, dass der Verrat von Staatsgeheimnissen in jedem Land der Welt strafbar sei. „Selbst wenn der Verräter ehrenwerte Motive damit verbindet, gefährdet er die Sicherheit seines Landes und in unabsehbarer Weise auch das Leben von eigenen Agenten und Informanten“. Snowden sei „wahrlich kein Held“.