Elektronische Patientenakte und Co Gesundheitswesen soll spürbar digitaler werden

Berlin · Es ist gut 20 Jahre her, dass die Idee einer elektronischen Patientenakte vorgestellt wurde. Umgesetzt ist davon bis heute so gut wie nichts. Einer, der damals bei den ersten Konzepten beteiligt war, ist heute Bundesgesundheitsminister: Karl Lauterbach (SPD) plant einen umfangreichen Digitalschub im Gesundheitswesen und will Dinge wie das elektronische Rezept einführen, für die bislang noch viele Voraussetzungen fehlen.

25.04.2023, 16:43 Uhr

Volker Wissing (l, FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales, und Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, informieren bei einer Pressekonferenz über die Digitalisierung im Gesundheitswesen und die digitalpolitischen Ziele der Ampel. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Von Jan Drebes