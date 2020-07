Interview mit Gesundheitsökonom Gerd Glaeske : „Es kann nicht alles so bleiben, wie es ist“

„Es kann nicht alles so bleiben, wie es ist“

Berlin Der Gesundheitsökonom hält Klinik-Schließungen in Deutschland trotz der Erfahrungen aus der Corona-Krise für notwendig.

Vor fast genau einem Jahr sorgte eine Studie der Bertelsmann-Stiftung für Aufregung. Ihre Kernaussage: In Deutschland ist mehr als jedes zweite Krankenhaus überflüssig, und dabei würde sich die Versorgungsqualität für die Patienten sogar verbessern. Sorgt die Corona-Krise jetzt für ein Umdenken in der Fachwelt? Darüber sprach unser Berliner Korrespondent mit dem Bremer Gesundheitsökonomen Gerd Glaeske.

Herr Glaeske, gegenwärtig gibt es insgesamt 1925 Kliniken in Deutschland. Kommen wir trotz oder wegen dieser vergleichsweise hohen Kapazitäten gut durch die Corona-Krise?

Also liegen die Bertelsmann-Forscher jetzt erst recht schief?

GLAESKE Für mich war die These über die Verzichtbarkeit von mehr als 50 Prozent der stationären Kapazitäten von Anfang an sehr undifferenziert. Trotzdem kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen ist davon ausgegangen, dass schätzungsweise jede fünfte Klinik zu viel ist. Dazu braucht es aber eine Steuerung, welches Krankenhaus wo gebraucht wird. Nötig sind bevölkerungsnahe Einrichtungen, aber auch spezielle Zentren für die Behandlung bestimmter Krankheiten. Nicht alle sollen alles machen. Diese Notwendigkeit bleibt unabhängig von Corona bestehen.