Gesundheitsminister : Spahn will Visaverfahren für Pflegekräfte verkürzen

Jens Spahn (CDU) sammelt Vorschläge für eine Reform der Pflegeversicherung. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düren Pflegekräfte aus Ländern außerhalb der Europäischen Union sollen innerhalb eines halben Jahres in Deutschland in der Pflege arbeiten können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte am Montagabend in Düren an, die Verfahren für Visa sowie für die Berufsanerkennung verkürzen zu wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von epd

Derzeit warteten Pflegefachkräfte aus dem Nicht EU-Ausland ein Jahr auf ihr Visum und weitere zwei Jahre auf die Berufsanerkennung.

Gleichzeitig verteidigte der Bundesgesundheitsminister sein Werben um Pflegekräfte aus Ländern wie Mexiko, den Philippinen oder dem Kosovo. Die Bevölkerung sei sehr jung, ihr Weggang schade nicht der sozialen Infrastruktur dort, so der CDU-Politiker. Gleichzeitig seien die jungen Menschen dort gut ausgebildet, sie verfügten über exzellente Deutschkenntnisse, seien hoch motiviert und mit einem starken Willen, zu arbeiten. „Das ist genau die Zuwanderung, die wir wollen“, betonte Spahn.