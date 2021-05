Impfstrategie : Gesundheitsminister empfehlen Johnson&Johnson-Vakzin ab 60

Berlin Jüngere sollen sich nach einem Arzt-Gespräch aber auch für das Präparat entscheiden können. Bislang wurden vergleichsweise wenige Dosen von Johnson&Johnson verimpft - das könnte sich nun ändern.

Der Corona-Impfstoff von Johnson&Johnson wird in Deutschland künftig in der Regel bei Menschen ab 60 eingesetzt. Nach ärztlicher Aufklärung können sich aber auch Jüngere dafür entscheiden.

Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die Priorisierung für diesen Impfstoff wird in Arztpraxen und bei Betriebsärzten zugleich aufgehoben. So verfahren wird bereits ab diesem Montag. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wollte das Vorgehen in Berlin erläutern.