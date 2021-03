SPD-Gesundheitsexperte Kalr Lauterbach für Einsatz von Astrazeneca-Impfstoff : „Der Vertrauensverlust ist unberechtigt“

Berlin Wenn der Impfstoff von Astrazeneca komplett ausfallen sollte, hätte Deutschland ein großes Problem, warnt der SPD-Gesundheitsexperte.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht fest davon aus, dass der Impfstoff Astrazeneca bald wieder zum Einsatz kommen wird. Er halte nichts davon, dann die Impfreihenfolge zu ändern. In zwei Monaten, so Lauterbach, werde sich die Lage in Deutschland verbessern.