Kindergrundsicherung gegen Verteidigungsausgaben? : Gerangel um Bundeshaushalt wird schärfer

Berlin Derzeit streiten die Ministerien der Ampel-Koalition miteinander um den Etat 2024 und die Finanzplanung des Bundes. Während Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Kindergrundsicherung in Frage gestellt hat, pochen andere auf ausreichend Mittel dafür und für andere Projekte. Vor allem beim Geld für die Bundeswehr sind die Fronten verhärtet.

Das politische Tauziehen ums Geld ist nicht neu. Schon immer ringen die einzelnen Ressorts einer Bundesregierung um die Aufteilung der Haushaltsmittel. Doch in diesem Jahr ist das Gezänk besonders laut – und angesichts der schweren Krisenzeiten, in denen die Regierung die kanppen Geldtöpfe verteilt, besonders scharf im Ton.

So kristallisiert sich vor allem zwischen den Befürwortern höherer Verteidigungsausgaben einerseits und den Verfechtern einer ausreichend ausgestatteten Kindergrundsicherung andererseits ein Konflikt heraus. Mehr Waffen oder mehr Geld für arme Kinder lautet die Zuspitzung. So will es jedoch niemand ausdrücken in der Ampel. Vielmehr betonen alle, dass man die einzelnen Anliegen nicht gegeneinander ausspielen dürfe – um dann direkt im Anschluss auf mehr Geld für das eigene Anliegen zu dringen.