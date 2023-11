Generalsanierung der Schiene Busse statt Zug - marode Straßen könnten für Bahn zum Problem werden

Da kommt was auf die Bahnfahrer zu nach der Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr. Dann startet die Generalsanierung des maroden Schienennetzes, also der Umbau zum Hochleistungsnetz beginnend mit der umfangreichen Instandsetzung des ersten Korridors. Für die Kunden heißt das: Längere Fahrzeiten, noch mehr Verspätungen und Umleitungen über Ausweichstrecken. Vor allem aber den Umstieg in Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV). Genau um den ringen jetzt die Länder mit dem Bund – sie fürchten, dass das Angebot wegen kaputter Straßen und Brücken floppen könnte und fordern mehr Geld.