Generaldebatte im Livestream : Bundeskanzler Olaf Scholz: „Hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr“

Bundeskanzler Olaf Scholz: „Hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr“

Liveblog Knapp mehr als 100 Tage ist die Ampel-Koalition jetzt im Amt. Im Bundestag muss sich die neue Regierung erstmals einer Generaldebatte stellen. Es wird harte Kritik aus der Opposition erwartet. Verfolgen Sie die Debatte im Livestream.

Der Bundestag berät am Mittwoch in einer dreistündigen Generaldebatte über den Etat des Kanzleramts (ab 9 Uhr). Sie gilt als Höhepunkt der Haushaltsberatungen im Parlament, die am Dienstag begonnen haben. Ein Schwerpunkt der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist der Ukraine-Krieg und seine Folgen sein. Verfolgen Sie die Debatte hier im Livestream: