Gender Pay Gap verharrt bei 18 Prozent In den Berufen mit den niedrigsten Löhnen arbeiten zumeist Frauen

Berufe mit geringen Löhnen werden oftmals von Frauen ausgeübt. So arbeiten in den drei der fünf Berufe mit der niedrigsten Entlohnung zu drei Viertel Frauen. Dies geht aus einer aktuellen Datenauswertung der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Auftrag der Linken im Bundestag hervor. Demnach waren 2022 in den Berufen „Floristik“, „Körperpflege“ und „Verkauf von Lebensmitteln“ mehr als 75 Prozent der Beschäftigten weiblich. Gleichzeitig waren die mittleren Einkommen in diesen Berufen 1400 bis 1700 Euro geringer als das durchschnittliche Einkommen aller Beschäftigten in der Gesamtwirtschaft. Zu den fünf am geringsten entlohnten Berufen gehören auch die Pferdewirtschaft und die Gastronomie. Auch hier liegt der Beschäftigungsanteil von Frauen über 50 Prozent.