Bundesversammlung : Geht CDU-Mann für AfD ins Rennen um Bundespräsidentenamt?

Berlin Am 13. Februar wird der Bundespräsident gewählt. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier kandidiert erneut. Die AfD will den CDU-Politiker Max Otte ins Rennen schicken - und der scheint nicht abgeneigt.

Zuvor hatte die AfD Otte laut übereinstimmenden Berichten von „Spiegel“ und „Zeit Online“ als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. In einer gemeinsamen Telefonkonferenz des Bundesvorstands mit den Landeschefs habe sich eine Mehrheit für Otte entschieden, berichtete der „Spiegel“. Die AfD äußerte sich am Dienstagmorgen auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten, kündigte aber für den Nachmittag eine Pressekonferenz an.