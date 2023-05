EU-Rechnungshof prüft die EZB Gegen neue Bankenkrise nur bedingt geschützt

Das sichere Gefühl der europäischen Bürger ihren Banken gegenüber ist der Europäischen Zentralbank (EZB) viel wert. Mehr als eine halbe Milliarde Euro lässt sie sich die Aufsichtsaufgaben über jene 110 „bedeutenden Finanzinstitute“ in den 21 Staaten der Bankenunion kosten, über die fast 82 Prozent aller Bankaktiva in diesem Raum laufen. Im Mittelpunkt steht dabei der Umgang mit notleidenden Krediten, also zahlungsunfähig gewordener Kreditnehmer oder Schuldnern, die mehr als 90 Tage ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen können. Denn die große Bankenkrise von 2008 hat gezeigt, wie schnell nicht nur eine Bank selbst in Schieflage geraten, sondern das ganze System wackeln und dann eine ganze Volkswirtschaft tief in die Krise rutschen kann. Panikreaktionen der Bürger, kollabierende Betriebe und grassierende Arbeitslosigkeit eingeschlossen.