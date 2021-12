Kundgebungen : Gegen die Corona-Politik: Demos in vielen Städten erwartet

Eine Demonstrationsteilnehmerin Anfang Dezember bei einer Kundgebung gegen die Corona-Regeln am Landtag in Hannover. Foto: Michael Matthey/dpa

Hamburg/Berlin Protest gegen die Corona-Politik und der Impfungen. Allein in Hamburg wollen heute 8000 Menschen demonstrieren. Die linke Szene hat Gegenkundgebungen angekündigt.

In vielen deutschen Städten sind an diesem Samstag Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik und der Impfungen geplant.

Zur absehbar größten werden allein in Hamburg am Nachmittag (16.00 Uhr) rund 8000 Menschen erwartet. Unter dem Motto „Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern“ wollen sie durch die Innenstadt ziehen, wie die Polizei mitteilte. Nach einer erst am Freitag in Kraft getretenen Verordnung müssen alle Masken tragen. Die linke Szene hat drei Gegenkundgebungen angemeldet, zu denen laut Polizei knapp 1000 Teilnehmer erwartet werden.