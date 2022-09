Gedenkfeier für die Opfer des Olympia-Attentates vor 50 Jahren : Erinnerung an einen dunklen Tag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts) und Israels Staatspräsident Izchak Herzog auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck bei der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentates Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

München/Berlin 50 Jahre nach dem Überfall palästinenischer Terroristen auf die israelische OIympiamannschaft gedenken Israels Präsident Izchak Herzig und Bundespräsident Frank-Walter Steinmneier in Fürstenfeldbruck der Opfer. Erst eine Einigung in letzter Minute für eine Entschädigung durch den deutschen Staat hatte für die Familien der Opfer die Teilnahme an der Gedenkfeier möglich gemacht

Von Holger Möhle

Zwei Postkarten. Geschrieben in München. Abgeschickt nach Israel. Als die Postkarten Zuhause bei der Familie ankommen, ist der Verfasser schon tot. Ermordet vom palästinensischen Terrorkommando „Schwarzer Freitag“. Am 5. September 1972. Der Absender hatte noch geschrieben, es sei alles wunderbar in München. „Heitere Spiele“ sollte diese Olympiade auf deutschem Boden werden. Stattdessen erlebten das Gastgeberland und die Welt einen Alptraum -- vor allem Israel. Aber dann noch am Tag der Trauerfeier die Entscheidung: „The Games must go on.“ Die Spiele gingen weiter.

50 Jahre später wehen die Flaggen auf halbmast -- sowohl in München wie auch in Fürstenfeldbruck. Dieser Montag, 5. September, trägt Trauer – staatlich angeordnet durch den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck gedenken an dem Ort, an dem seinerzeit die Befreiungsaktion durch die Polizei scheiterte, Bundespräsident Frank-Walter Steiner und Israels Staatspräsident Izchak Herzog der Opfer. Jeder Besuch eines israelischen Staatspräsidenten in Deutschland ist besonders. Aber dieser Besuch habe auch ein „enormes persönliches Gewicht“, hatte Herzog noch gesagt, bevor er sich auf den Weg nach Berlin, München und Fürstenfeldbruck machte.

Info Elf Geiseln sterben bei dem Terrorakt Geiselnahme Am frühen Morgen des 5. September 1972 nahmen Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation „Schwarzer September“ elf israelische Athleten im Olympischen Dorf als Geiseln. Drama Die deutschen Sicherheitsbehörden waren auf einen Terrorakt nicht vorbereitet. Am Abend brachte der Bundesgrenzschutz die Palästinenser und die Geiseln zum Militärflugplatz im nahen Fürstenfeldbruck. Dort wollte die Polizei zugreifen, doch der Einsatz endete in einer Katastrophe. Alle elf Geiseln sowie ein bayerischer Polizist und fünf Terroristen kamen ums Leben.

Als deutsches Staatsoberhaupt nennt Steinmeier in einer Stunde wie dieser noch einmal die Namen der ermordeten elf jüdischen Sportler und des deutschen Polizisten, geordnet nach Alphabet: David Berger, Anton Fliegerbauer, Ze’ev Friedman, Yossef Gutfreund, Eliezer Halfin, Yossef Romano, Amitzur Shapira, Kehat Shor, Mark Slavin, Andrei Spitzer, Yaakov Springer, Moshe Weinberg. Sportler, Trainer, Kampfrichter – ermordet „beim schlimmsten Terroranschlag in der Geschichte der damals noch jungen Bundesrepublik“, wie Steinmeier sagt. Ermordet ausgerechnet in Deutschland. Die palästinensischen Täter und ihre libyschen Helfer hätten den Terror nach Deutschland gebracht. Steinmeier: „Es ist sehr bitter, dass von heutigen politischen Vertretern dieser Länder kein Wort der Anteilnahme, kein Wort des Bedauerns kommt.“ Der Bundespräsident sagt weiter: „Wir waren nicht vorbereitet auf einen solchen Anschlag und hätten es doch sein müssen – auch das gehört zur bitteren Wahrheit. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD): „Wir hatten damals weder die richtigen noch ausreichend ausgebildete Kräfte, um die Geiseln aus der Hand der Geiselnehmer zu befreien.“ Eine Reaktion darauf sei die Gründung der Spezialeinheit GSG 9 gewesen.

Dass Angehörige der Opfer zu dieser Gedenkfeier doch noch nach Deutschland gereist sind, ist auch dem früheren Bundesinnenminister Gerhart Baum zu verdanken. Baum hatte zusammen mit einer Düsseldorfer Anwaltskanzlei, in der der FDP-Politiker bis heute tätig ist, die Hinterbliebenen in Verhandlungen mit der Bundesregierung vertreten. Die Düsseldorfer Kanzlei Baum, Reiter & Kollegen bewertet den Ausgang der Gespräche als einen „für beide Seiten akzeptablen und tragfähigen Kompromiss“, der nunmehr als Endergebnis materielle und immaterielle Anerkennungsleistungen vorsehe. Ankie Spitzer, Witwe des ermordeten Fechttrainers Andrei Spitzer, hatte während der Verhandlungen verärgert und enttäuscht davon gesprochen, die Bundesregierung habe nur „Trinkgeld“ angeboten.

Am Ende steht eine Entschädigung von 28 Millionen Euro. Davon zahlt 22,5 Millionen Euro der Bund, fünf Millionen Euro das Land Bayern und 500 000 Euro die Stadt München. Shlomit Romano Barzilay, Tochter des ermordeten israelischen Gewichthebers Yossef Romano, sagt über das Verhältnis zu Deutschland: „Jetzt können wir Freunde werden. Es ist ein großer Abschluss für uns als Familie.“ Ihre Mutter Ilana Romano betont: „Wir haben Jahrzehnte Justizversagen durchgemacht. Es war eine historische Pflicht, Ausgleich zu verlangen.“ Bayerns Ministerpräsident Söder sagt, das jahrelange Gezerre um die Entschädigung sei „nicht unbedingt würdig“ gewesen. „Gut, dass es jetzt eine Lösung gibt.“ Was Söder nicht sagt: Bis heute sind auch Akten der bayerischen Staatsregierung von damals unter Verschluss. Steinmeier begrüßt die Einsetzung einer israelisch-deutschen Historikerkommission. Er hoffe, dass die Kommission mehr Licht in dieses dunkle Kapitel bringen werde. Eine Voraussetzung dafür: möglichst umfassender Zugang zu Dokumenten. Am Ende steht eine umfassende Entschuldigung des Bundespräsidenten bei den Familien der Hinterbliebenen, weil der deutsche Staat die israelischen Athleten nicht ausreichend habe schützen können.