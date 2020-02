Chaos in Thüringen geht weiter : Gauland-Wahlempfehlung für Ramelow soll Neustart verhindern

„Still my MP“: Blumen und ein Porträt des ehemaligen Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow vor der Staatskanzlei in Erfurt. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin/Erfurt Rücktritt drei Tage nach der Wahl: Thüringens FDP-Ministerpräsident Kemmerich hat den Schritt nun vollzogen. Jetzt soll es einen zweiten Anlauf mit dem Linken Ramelow geben. Doch auch dafür bleibt die AfD eine Gefahr.

Die Krise in Thüringen soll nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) durch die Bildung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung mit Bodo Ramelow an der Spitze beendet werden.

„Wir brauchen erst einmal eine Regierung, bevor wir geordnet in Neuwahlen gehen“, sagte Linken-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Auch die Spitzen von Union und SPD in Berlin hatten sich beim Koalitionsausschuss am Samstag dafür ausgesprochen. Die Landes-CDU und die Grünen sind ebenfalls für diesen Weg.