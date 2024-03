Altbundespräsident Gauck: Demokratie in Krisenzeiten verteidigen

Altbundespräsident Joachim Gauck hat zum Einsatz für die liberale Demokratie in dieser krisenhaften Zeit aufgerufen. „Unsere liberale Demokratie muss allein schon deshalb verteidigt werden, weil uns bis jetzt kein überzeugendes alternatives Modell zur Verfügung steht“, schrieb Gauck in einem Vorwort zur aktualisierten Neuausgabe seiner Erinnerungen. „Mag sie auch nicht frei von Mängeln sein, so bleibt die Demokratie doch die beste Regierungsform, die wir kennen, und weltweit Zufluchts- und Sehnsuchtsziel der Unterdrückten.“