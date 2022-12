Ringen der Energieminister : Gaspreisdeckel: EU will entscheiden - auch gegen Deutschland

Jozef Sikela (links), amtierender Chef der EU-Energieminister, redet am Montag in Brüssel auf den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck ein. Foto: AP/Olivier Matthys

Brüssel Eine Entscheidung über einen Gaspreisdeckel sei „in Reichweite“, verkündete EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Montagmorgen. Doch bis zum frühen Abend hatten sich die Energieminister noch nicht verständigen können. Sie waren entschlossen, zur Not Deutschland zu überstimmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Der wegweisende Satz dieses EU-Energieministertreffens fiel an diesem Montag in Brüssel bereits um 8.38 Uhr aus dem Mund von Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck. „Wenn es so kommt, werden wir damit leben müssen.“ Der Wirtschaftsminister und Grünen-Politiker stellte sich damit darauf ein, dass nach halbjährigem Streit um einen Gaspreisdeckel die große Mehrheit der Länder keine Geduld mehr mit Deutschland hat und die Mehrheitsentscheidung dann eben als Kampfabstimmung gegen den Kurs des Kanzlers durchzusetzen gewillt war. Zunächst versuchte Habeck jedoch weiterhin, noch zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen.

Genauso hatte es Bundeskanzler Olaf Scholz noch am späten Donnerstagabend zum Abschluss des EU-Gipfels angekündigt. Man stehe unmittelbar vor einer gemeinsamen Lösung, die müsse nur noch von den Ministern am Montag „finalisiert“ werden. Darauf angesprochen, antwortete Habeck leicht genervt, dass die Staats- und Regierungschefs „mit Verlaub“ der Runde der Minister eine Aufgabe gegeben und diese „nicht weiter definiert“ hätten. Also standen Habeck und seine 26 Amtskollegen am Montag zumindest bei der symbolischen Zahl da, wo sie bereits seit Monaten verharren: Einige Deckel-Befürworter wollen die 100 sehen, die Kommission hatte die 275 vorgeschlagen, die Ratspräsidentschaft ging nun mit einem Vorschlag von 188 Euro je Megawattstunde Gas ins Rennen - und war wild entschlossen, noch am Montag endlich zu einem Abschluss zu kommen.

Habeck betonte erneut, dass Deutschlands Bedenken „begründet“ seien. Wer „ungestüm“ vorgehe, werde möglicherweise das Gut wollen und das Schlechte auslösen: Nämlich überhaupt kein Gas mehr, wenn die Anbieter bei neuer Gas-Knappheit und gedeckeltem Angebot in der EU ihren Stoff woanders auf der Welt mit mehr Gewinn verkaufen können. Doch dieses Schreckensszenario hatten Habeck und seine Kollegen bereits bei ihrer letzten Sitzung ausgeschlossen, indem sie sich darauf verständigten, dass ein Gaspreisdeckel in welcher Höhe auch immer automatisch außer Kraft gesetzt wird, wenn in einem Land eine Mangelsituation entsteht und es keinen ausreichenden Abstand zum aktuellen Weltmarktpreis mehr gibt. Die Bereitschaft des Kanzleramtes, einem zuvor monatelang bekämpften Preisdeckel zuzustimmen war vor allem damit verknüpft, dass dieser „möglichst niemals“ zum Tragen kommen würde.

Das geht einer Reihe von Ländern, die wegen der hohen Energiepreise unter erheblichen inneren Protestdruck geraten sind, gründlich gegen den Strich. Habeck äußerte für sie größtmögliches Verständnis. Es sei schließlich „voll einsichtig“, dass die anderen europäischen Länder auf einen Preisdeckel drängten. Drei Viertel der Europäer hätten Deutschland stets davor gewarnt, sich zu sehr von Russland abhängig zu machen. Die Vorgängerregierung habe dennoch auf die Nordstream-Pipelines gesetzt. Als Ergebnis zahlten jetzt alle den höheren Gaspreis, auch wenn sie mit Deutschlands Gaseinkäufen nichts zu tun hätten. Habeck: „Wie würde ich reden, wenn ich spanischer Politiker wäre!“

Gleichwohl plädierte er erneut dafür, Eingriffe in den Markt „mit Bedacht und einer Lernphase“ zu versehen. Der Gaspreisdeckel werde ohnehin nicht für alle direkten Verträge zwischen Anbietern und Käufer gelten, sondern allein die Börse in den Blick nehmen. Bei der wichtigen Gasmarktbörse in den Niederlanden lag der Preis zuletzt bei 110 Euro, nachdem er im Sommer auf über 340 Euro geklettert war.

Allgemein wird davon ausgegangen, dass die Preise wieder deutlich steigen werden, wenn die EU-Staaten daran gehen, nach dem Winter die Speicher wieder aufzufüllen. Da nach verschiedenen Prognosen im nächsten Winter eine Gaslücke entstehen könnte, dürfte die Nachfrage entsprechend groß sein. Dagegen will sich die EU wappnen, indem sie einen Teil der Einkäufe bündelt, um ein größeres Gewicht als Einkäufer zu haben. Allerdings machten die Länder die Zustimmung zu diesem Vorhaben davon abhängig, dass es einen glaubwürdigen Gaspreisdeckel gibt.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (r.) spricht während des Treffens der EU-Energieminister mit seinem tschechischen Amtskollegen Jozef Sikela. Foto: dpa/Olivier Matthys