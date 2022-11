Energiekrise : Gaspreisbremse und Co: Welche Entlastungen könnte es geben?

Berlin Verbraucher und Unternehmen hoffen in der Energiekrise auf weitere Entlastungen. Über deren Finanzierung gibt es aber Stress zwischen Bund und Ländern. Um welche Themen geht es?

Was sich seitdem getan hat

Pläne für Gaspreisbremse

Bürger und Unternehmen sollen in zwei Schritten von den hohen Energiekosten entlastet werden: Zum einen übernimmt der Staat mit einer Einmalzahlung den Dezember-Abschlag. Wie am Dienstag bekannt wurde, soll für Privatkunden zudem ab März, möglichst auch rückwirkend zum Februar, eine Preisbremse gelten. Für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs soll der Preis dann auf 12 Cent pro Kilowattstunde gedrückt werden. Wer mehr verbraucht, muss mehr zahlen. Haushalte mit höheren Einkommen sollen die Staatshilfe als geldwerten Vorteil versteuern. Den Ländern ist der März-Termin viel zu spät. Sie fordern günstiges Gas für Privathaushalte zum 1. Januar - so wie das bisher nur für große Industriekunden vorgesehen ist.

Andere Entlastungen bei den Heizkosten

Bei einer Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover vor knapp zwei Wochen forderten einige auch Entlastungen für Verbraucher, die mit Öl oder Holzpellets heizen. „Das ist in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern wichtig“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD). Günther hält zwar eine staatliche Kostenbremse wegen der Vielzahl der Anbieter für schwierig, schlug aber eine gesenkte Mehrwertsteuer auf diese Brennstoffe vor.

Nachfolgelösung für 9-Euro-Ticket

Wie aus einem Beschlussvorschlag des Kanzleramts für die Ministerpräsidentenkonferenz hervorgeht, will der Bund den Ländern nun ein neues Angebot machen. Für 2022 will er zusätzliche sogenannte Regionalisierungsmittel in Höhe von einer Milliarde Euro zahlen, von 2023 an sollen sie jährlich um drei Prozent erhöht werden. Fraglich ist, ob dies den Ländern ausreicht. Sie hatten für dieses Jahr 1,5 Milliarden Euro mehr gefordert - und zusätzlich für dieses und das kommende Jahr je 1,65 Milliarden zum Ausgleich der hohen Energiepreise.