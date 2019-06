Garzweiler : Vorwürfe gegen Polizei nach Braunkohle-Protest

Erkelenz Nach den dreitägigen Klimaprotesten im rheinischen Braunkohlerevier hat die Initiative „Ende Gelände“ schwere Vorwürfe gegen Einsatzkräfte der Polizei erhoben. Sie hätte unverhältnismäßig hart eingegriffen, teilte das Bündnis am Montag mit.

Die Aachener Polizei will die Anschuldigungen nun prüfen. Vorwürfe, Polizeibeamte hätten den Demonstranten Wasser und Nahrung verwehrt, wies ein Sprecher indes zurück. Nach den Einsätzen, bei denen auch Polizisten verletzt wurden, warfen auch die Beamten den Demonstranten Gewalt vor. RWE als Betreiber des Tagebaus Garzweiler kündigte rechtliche Schritte gegen alle an, die sich an dessen Besetzung beteiligt hatten.