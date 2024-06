Abschiebungen Gabriel fordert Scholz zu Verhandlungen mit Taliban auf

Der Ex-SPD-Chef warf Scholz zögerliches Verhalten in der Abschiebungs-Debatte vor. „Es wurde höchste Zeit, dass Olaf Scholz diese Wende einläutet“, schrieb Gabriel. „Wer sich an seine Zeit als Innensenator in Hamburg erinnert: Scholz kann Härte. Schönheitsfehler: Schon damals in Hamburg kam die Wende zu spät“, schrieb Gabriel. „Und auch jetzt musste die SPD erst auf beschämende 15 Prozent abstürzen, bis der Kanzler das tut, was er immer ankündigt: Führung zeigen, und die Kritiker in seiner Partei in die Schranken weisen.“ Eigentlich sei es nicht schwer zu verstehen: „Wer aus dem Ausland zu uns flüchtet, bei uns aber Verbrechen verübt oder sogar mordet, der verliert unseren Schutz.“