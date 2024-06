Verteidigung Funktioniert Freiwilligkeit bei der Wehrpflicht nicht?

Pistorius führe die Debatte „keinesfalls aus Jux und Tollerei“ und habe in der eigenen Partei und sogar von Bundeskanzler Olaf Scholz höchstpersönlich „bereits massiven Gegenwind“ bekommen, sagte Wüstner. Und: „Ich verstehe Menschen absolut, die sich sorgen, wir könnten ungewollt in einen Krieg geraten. Aber genauso wichtig ist es doch, dass wir nicht unbedarft oder erneut naiv vom Krieg - diesmal vielleicht auf das Bündnisgebiet - überrascht werden! “ Wüstner sagte, nun entscheide der politische Wille. „Oder wie heißt das Sprichwort: Wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe!“