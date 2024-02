Parteien Führung gesucht: Linke im Bundestag sortiert sich neu

Eine Vorklärung, welches Team an die Spitze rücken könnte, gelang offenbar nicht. Der Parteivorstand war nach Angaben eines Sprechers am Wochenende mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Gespräch. Die Gruppe sei nun gebeten, „Vorsitzende zu finden, die in der Breite der 28 Abgeordneten getragen werden“, hieß es.