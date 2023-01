Ein Jahr CDU-Vorsitzender : Die Akte Friedrich Merz

Friedrich Merz ist seit einem Jahr CDU-Chef. Er hat die programmatische Erneuerung eingeläutet - aber auch daneben gelangt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Analyse Berlin Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl 2021 versprach Polit-Rückkehrer Friedrich Merz, die CDU zu erneuern und wieder zu alter Stärke zu führen. Ein Jahr ist er jetzt Parteivorsitzender der Union. Zeit für eine Bilanz.

Von Hagen Strauß

Mit fast 95 Prozent der Stimmen wurde er vor einem Jahr, am 22. Januar 2022, auf dem digitalen Parteitag zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt. „Von diesem Parteitag geht ein kraftvolles Signal des Aufbruchs und der Erneuerung aus“, rief Friedrich Merz damals. Wo steht die Union zwölf Monate danach? Und vor allem: Hat der Sauerländer wie versprochen geliefert? Die Akte Merz.

Erfolge. In den Umfragen hat sich die Union bei um die 30 Prozent stabilisiert. Dass man wieder auf Platz eins liegt und die Kanzlerpartei SPD nur auf Platz drei, verbucht Merz als großen Erfolg. Doch viele erwarten mehr. Der Sauerländer hat die CDU personell an der Spitze klar erneuert, auch wenn keiner seiner fünf Stellvertreter öffentlich durschlagend in Erscheinung tritt. Die Union ist zudem in ihrer Führung weiblicher und jünger geworden - ab diesem Jahr bekommt sie schrittweise eine Frauenquote. Merz, einst ein Gegner, setzte sie knapp auf dem Parteitag in Hannover durch. Die programmatische Erneuerung ist unter dem zehnten CDU-Vorsitzenden eingeleitet, in diesem Jahr werden die Inhalte des neuen Grundsatzprogramms festgezurrt, bis das Papier dann vor der Europawahl 2024 fertiggestellt sein soll. Die Union feierte Erfolge bei den besonders wichtigen Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Niederlagen gab es im Saarland und in Niedersachsen. Ein Unentschieden für Merz.

Probleme. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte Merz im vergangenen Jahr: „Diesen alten konservativen Knochen gab es nie. Das war immer ein sorgfältig gepflegtes Zerrbild.“ Doch genau das hat ihm im ersten Jahr zu schaffen gemacht, die Konservativen in der Partei haben sich mehr von Merz versprochen. Stattdessen präsentierte er sich zunächst moderat, zum Teil zumindest. Vielen in der CDU geht die programmatische Selbstfindung mit neuen Konzepten für Rente, Klima oder Energie zudem nicht schnell genug, weswegen Merz, der auch Oppositionsführer im Bundestag ist, jetzt deutlich mehr Zeit in die Partei investiert. Gefürchtet ist seine lockere Zunge – der Vorwurf des „Sozialtourismus“ gegen ukrainische Flüchtlinge, den er zurücknahm, sorgte für Entsetzen. Ebenso sein Hinweis auf die „kleinen Paschas“. Breitere Wählerschichten würden verschreckt, heißt es. Die Ausrichtung der Union in der Integrationspolitik wird eine Herausforderungen für Merz werden. Dazu der Umgang mit der AfD. Denn die Brandmauer der CDU bröckelt.

Stärken. Die Diskussionskultur in der Partei hat sich positiv verändert, auch in der Bundestagsfraktion. Merz biete Raum für Diskussionen, er höre zu, setze aber auch Stoppsignale, wird berichtet. Der 67-jährige schont sich überdies nicht, er ist unermüdlich unterwegs. Mutet er sich manchmal zu viel zu? Einige sagen ja. Dass Merz ein starker Redner ist, weiß man. Das bekommt vor allem der Kanzler zu spüren.

Schwächen. Seine „Impulskontrolle“ ist eher schlecht ausgeprägt. Dann langt Merz daneben. Das zeigt sich in den besagten Äußerungen, die all das überdecken, was er vorher aus seiner Sicht differenziert dargelegt hat. In der Öffentlichkeit kommt der CDU-Chef nur bedingt gut rüber; er punktet nicht bei Frauen und jüngeren Menschen. Ein Problem für die Partei. Und keiner weiß offenbar, wie sich das ändern ließe. Im persönlichen Gespräch ist Merz allerdings sehr zugewandt und auch humorvoll.

Ambitionen. Da gibt es vor allem eine - die Kanzlerkandidatur. Sollte Knall auf Fall neu gewählt werden müssen, Merz wäre der Unionskandidat. Er ist CDU-Chef und hat das erste Zugriffsrecht. Die Zeit spielt aber gegen ihn – die nächste Bundestagswahl ist 2025. In der Union heißt es, wenn bis dahin die Ampel die Krise einigermaßen gemeistert habe und der Krieg sowieso beendet sei, bräuchte es einen Kandidaten mit viel Charisma und jugendlicherem Esprit. Andere betonen, an Merz gehe kein Weg vorbei. Die Frage ist, ob es ihm persönlich ausreicht, als Sanierer der CDU in die Geschichtsbücher einzugehen - oder aber ob er tatsächlich mehr will.

Kontrahenten. Die Namen liegen auf der Hand – es sind die Wahlgewinner Hendrik Wüst in NRW und Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Sie verkörpern einen anderen Stil, auch durch ihre schwarz-grünen Regierungen. Darüber hinaus gibt es in der Partei und der Frakion nach wie vor ein nicht zu unterschätzendes „Merkel-Lager“. Im Süden hockt schließlich Markus Söder. Der CSU-Chef gibt sich handzahm, weil im Oktober in Bayern gewählt wird. Sollte er einen großen Sieg einfahren, dürfte sich das wieder ändern. In Berlin glauben die wenigsten dem Ministerpräsidenten, dass er kein Interesse mehr an der Kanzlerkandidatur hat. Wohl auch Merz selber nicht.

