Mit teils umstrittenen Positionen zum Ukraine-Krieg Linke Initiative ruft zu Friedensdemo auf

Berlin · Die Initiative „Nie wieder Krieg“ will am Samstag in Berlin für Frieden und gegen militärische Rüstung protestieren. Im Demonstrationsaufruf finden sich auch umstrittene Positionen zum Krieg in der Ukraine. Als prominenteste Rednerin wird Sahra Wagenknecht erwartet.

20.11.2023 , 15:46 Uhr

Die Forderung nach Abrüstung – wie hier beim Ostermarsch 2022 – wird laut Organisatoren auch bei der Friedensdemo am Samstag in Berlin vertreten sein. Foto: dpa/Christoph Soeder

Von Anna Kirsten