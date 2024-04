Umfrage Frieden und Demokratie sind Deutschen bei Europawahl wichtig

So nannten hierzulande 57 Prozent der Befragten „Frieden“ als Schwerpunkt, europaweit waren es hingegen nur etwa 47 Prozent. Bei „Demokratie“ waren es im EU-Schnitt 33 Prozent, in Deutschland 48 Prozent. Auch „Rechtsstaatlichkeit“ ist Frauen und Männern in Deutschland (28 Prozent) wichtiger als anderen EU-Bürgerinnen (20 Prozent). Gleiches gilt für das Wahlkampfthema „Migration und Asyl“: 34 Prozent der Bundesbürger wollen es vor der Europawahl vorrangig diskutiert sehen, EU-weit sind es nur 24 Prozent. Landwirtschaft und Klimapolitik sind den Deutschen hingegen weniger wichtig.