„Bundesregierung kürzt uns die Mittel weg“ Große Kritik an geplanten Kürzungen bei Freiwilligendiensten

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betonte derweil, dass Kürzungen bei den Freiwilligendiensten sowohl für das DRK selbst als auch für die Jugendlichen bitter wären. Nach eigenen Angaben beschäftigt man gerade 10.600 Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr und rund 3000 Personen im Bundesfreiwilligendienst. „Die vorgesehene Kürzung im Bundeshaushalt 2024 würde bedeuten, dass Träger und Einsatzstellen im DRK ihr Engagement zurückfahren müssten“, bestätigte Joß Steinke, Bereichsleiter Jugend und Wohlfahrtspflege. Dabei seien die Freiwilligendienste in den allermeisten Fällen eine Win-Win-Situation, betonte er. Sollte die Bundesregierung an dieser Stelle kürzen, „würde dies nicht nur das soziale Engagement schwächen, sondern der Zivilgesellschaft ein Stück Zukunft nehmen“, so Steinke weiter.