Deutsche Fregatte „Hessen“ unterwegs ins Rote Meer Mit 52.000 PS gegen die Huthi-Rebellen

Jan Christian Kaack war noch am Dienstag bei seinen Leuten – an Bord der deutschen Fregatte „Hessen“. Kaack, Inspekteur der Marine, weiß, was auf die Frauen und Männer der „Hessen“ in den nächsten Wochen und Monaten zukommen wird: „der gefährlichste Einsatz einer deutschen Marineeinheit seit Jahrzehnten“. Am Donnerstagvormittag hieß es in Wilhelmshaven: Leinen los. Die „Hessen“, die zuletzt Flaggschiff der Speerspitze der Nato war und dabei zehn Schiffe führte, ist vom deutschen Marinestützpunkt Wilhelmshaven unterwegs ins Rote Meer. Dort soll sie als Teil der geplanten, aber noch nicht beschlossenen EU-Mission „Aspides“ die Handelsschifffahrt auf dieser zweitwichtigsten Wasserstraße der Welt gegen Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen schützen. Die Miliz reagiert mit Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer auf die israelischen Angriffe im Gazastreifen.