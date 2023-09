Fraktionsklausur im Sauerland Was, wenn die Union plötzlich regieren müsste?

Bestärkt fühlte sich die Fraktion durch eine Allensbach-Umfrage, die auf der Klausur beraten wurde. Demnach ist das Vertrauen der Deutschen in die Stärke des Landes innerhalb weniger Monate dramatisch gefallen: Inzwischen glauben 50 Prozent, dass die Bundesrepublik in zehn bis 15 Jahren nicht mehr zu den führenden Wirtschaftsnationen der Welt gehören wird. In der von der Fraktion in Auftrag gegebenen Studie heißt es weiter, 76 Prozent der Befragten hätten Zweifel, dass die Ampel das Land voranbringen kann. Demnach wird der Union noch am ehesten zugetraut, den Wirtschaftsstandort zu stärken.