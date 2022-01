Rechtsextremismus : Forscher: Radikalisierung durch Corona bleibt

Überall in Deutschland wird - wie hier in Augsburg - immer wieder gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung protestiert. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Leipzig Irgendwann ist die Pandemie vorbei, doch was wird dann aus den Menschen, die gegen die Maßnahmen protestieren? Ein Rechtsextremismus-Forscher befürchtet, dass andere Themen in ihren Fokus rücken.

„Walter Lübcke ist auch erst 2019 ermordet worden und nicht auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingswelle“, sagte der Wissenschaftler am Else-Frenkel-Brunswik-Institut für Demokratieforschung in Sachsen am Montag. „Dementsprechend ist auch denkbar, dass in einigen Jahren noch Radikalisierte Gewalttaten begehen und sich darauf berufen, dass sie das aus Protest gegen die „Corona-Diktatur“ machen.“