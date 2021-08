Bundestagswahl : Forsa-Umfrage: Scholz vor Baerbock und Laschet

Olaf Scholz an der Urft - der Kanzlerkandidat besucht die Hochwassergebiete in Nordrhein-Westfalen. Foto: Oliver Berg/dpa

Berlin Wer hätte als Kanzlerin oder Kanzler bei einer Direktwahl die größten Chancen? In einer Forsa-Unfrage liegt der Olaf Scholz vorne.

Der Kanzler oder die Kanzlerin wird in Deutschland nicht direkt gewählt, die Beliebtheit der Kandidaten kann aber das Wahlergebnis beeinflussen. Schon am vergangenen Wochenende hatte es mehrere Umfragen gegeben, wonach Scholz in der Wählergunst an der Konkurrenz vorbeigezogen ist.