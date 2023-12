Debatte um Silvesterfeuerwerk Rufe nach Verbot von Böllern und Raketen werden laut

Die Polizei stellt sich auf einen große Einsätze besonders an Brennpunkten ein. „Dass in diesem Jahr an Silvester in vielen Orten massive Angriffe mit Böllern auf andere Feiernde, Polizisten und Rettungssanitäter drohen, kann niemand überraschen“, sagt Jochen Kopelke, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), unserer Redaktion. Er sieht ein grundlegendes gesellschaftliches Problem. „Spätestens seit den Gewaltexzesse im vergangenen Jahr in Berlin, aber auch in zahlreichen Orten im Ruhrgebiet und selbst im eigentlich friedlichen Bonn weiß jeder, dass in unserer Gesellschaft etwas auseinandergelaufen ist.“ Darauf müsse man endlich reagieren, so Kopelke. Die Polizei werde an Brennpunkten mit einem „massiven Personaleinsatz“ vor Ort sein, in Zivil und in Uniform, um erneute Gewaltexzesse zu verhindern. Zugleich ruft der GdP-Chef die Menschen dazu auf, Verdächtiges und Bedrohliches an die Polizei zu melden und Gewalttätern keine Bühne zu geben.